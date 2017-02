Loto : une famille de Moselle remporte 18 millions d'euros, soit le 6e gain de l'histoire

Qu'est que je ferai si je gagnais au Loto ? Cette question, tout le monde se l'est déjà posée un jour, mais depuis le 23 janvier dernier une famille de Moselle a le bonheur et la chance de devoir désormais y répondre. Un coup de bol énorme pour cette fratrie qui a validé son ticket gagnant à Rozérieulles, dans l'agglomération messine, et dont le communiqué de la FDJ décrit la réaction face à ce changement de vie radical : "Calme et sereine, la famille prendra son temps avant de faire des projets professionnels ou personnels, mais une maison à la campagne fait partie des projets".