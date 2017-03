Manche : du plutonium retrouvé autour du site nucléaire Areva de La Hague

Des propos contredits par l'ACRO. "Dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire c'est une aberration. Et il n'y a pas que le plutonium. On a un cocktail de radioéléments très radiotoxiques, américium, césium, et maintenant plutonium et strontium", a déclaré à Pierre Barbey, membre de l'ACRO et maître de conférence à l'université de Caen.





L'ACRO, qui a fait analyser les échantillons par l'Institut de radiophysique du centre hospitalier universitaire de Lausanne, en capacité de détecter le plutonium, a également évoqué une pollution de ces terres au strontium 90. En octobre elle avait aussi mentionné une pollution au césium. "A ces niveaux d'exposition il y a potentiellement des risques de cancers. Si on fait une évaluation de risque sanitaire, on pourra dire que 'la probabilité est faible' mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque du tout", a ajouté Pierre Barbey.





La quantité de plutonium trouvée par l'ACRO via le laboratoire suisse est "350 fois plus élevée" que "la concentration la plus élevée répertoriée en France dans les sols et sédiments pour ces isotopes du plutonium (1,4 Bq/kg sec)", selon son communiqué.





Il faut 24.130 ans pour que l'activité du plutonium 239 diminue de moitié. Pour l'américium 241, il faut 432 ans.