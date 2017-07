Météo : Il fait froid et gris mais c'est (presque) bientôt fini !

"On se dirige vers un retour du soleil dans le sud-ouest et le centre de la France dès jeudi. Pour Paris et le nord de la France, le soleil reviendra normalement vendredi", affirme Patrick Galois. Une bonne nouvelle pour les futurs vacanciers !





Pour ce qui est des températures, ne comptez pas sur une chaleur caniculaire. Mais si vous aviez prévu un barbecue avec vos amis ou un apéro en terrasse, pas besoin d'annuler. Les températures devraient revenir autour des normales de saison jeudi pour le sud-est et vendredi pour le Centre et le nord du pays.





La seule région à ne pas bénéficier de l’amélioration des conditions, c’est la Manche. Selon Patrick Galois, le temps sera "médiocre" le week-end prochain.