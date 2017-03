McDonald's : elle croit manger une potatoe et croque dans une limace

Vous en conviendrez : il y a quelque chose de jubilatoire à dévorer son McDo juste après avoir fait la queue pour l'emporter. Et il y a aussi une certaine urgence à croquer dans ses frites avant qu'elles ne refroidissent. Imaginez donc la désillusion de cette jeune Bordelaise qui, mardi, croyant mordre dans une potatoe, a finalement mis dans sa bouche une... limace.





"A l’intérieur du sachet de potatoes, je remarque des traces blanches (peut être une mauvaise décongélation), raconte la gastronome à Sud Ouest. J’en prends une avec une grosse tache noire et je me dis que ça doit être normal, Je la croque et je sens une matière gluante, sauf que j’avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce que je peux et je constate qu’il y a une limace qui logeait dans la potatoe."