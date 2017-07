Météo : 26 départements en alerte orange aux orages et 8 (parfois les mêmes) en alerte canicule

Ce samedi, les premiers orages violents, encore isolés, affecaient la Bourgogne et l'est du Massif Central. Dans l'après-midi, le risque orageux s'est généralisé rapidement et les orages se sotn renforcés (grêle, rafales de vent, fortes averses), observe Météo-France. En fin d'après-midi, une zone d'orages intenses devrait remonter des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées vers les Landes et le Gers, puis le Lot-et-Garonne et la Gironde en soirée, enfin la Dordogne et les Charentes en début de nuit prochaine ; parallèlement, une seconde zone d'orages actifs devrait démarrer de l'Auvergne, puis gagner ensuite la Bourgogne, la Franche-Comté et enfin le sud de l'Alsace.





Ces orages parfois violents sont accompagnés d'un risque de forte grêle, de rafales de vent jusqu'à 100 km/h, et de fortes averses (jusqu'à 30 mm en 1 heure), la faible mobilité des orages donnant des cumuls localement importants, prévient core l'institut météorologique.