Météo : 37 départements placés en vigilance orange neige et verglas

Après des températures très basses ce vendredi, ayant atteint jusqu'à -15°C par endroits, la vague de froid se poursuit. Cet épisode nécessite une vigilance particulière, prévient Météo France.





Si le froid n’atteindra pas des valeurs record pour une période hivernale, elles seront toutefois en dessous des moyennes saisonnières. En cause, une puissante masse d’air polaire en provenance de Scandinavie qui s'étend sur le Nord et l’Est.





Météo France a placé ce samedi après-midi 37 départements en vigilance orange, soit neuf de plus que ce matin, pour des risques de neige et de verglas. L'Eure et la Seine-Maritime ne sont plus en vigilance orange. Les nouveaux départements sont : Ain, Allier, Cher, Jura, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône et Saône-et-Loire.





Le suivi se poursuit pour les départements suivants : Aube, Côte-d'Or, Loir-et-Cher, Loiret, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Sarthe, Vosges, Yonne, Aisne, Ardennes, Eure-et-Loir, Marne, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et la petite couronne, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, et Val-d'Oise. Cette vigilance court jusqu'à dimanche, 10h du matin.