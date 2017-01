Météo : comment la France se prépare à affronter la vague de grand froid ?

Bien que le froid risque d'entraîner une hausse de la consommation d'électricité, "il n'y a pas de coupures programmées", a indiqué le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE. Il a cependant communiqué sur les moyens de baisser sa consommation.





Alors que RTE prévoyait des pics de consommation de 100.000 mégawatts (MW) mercredi 18 et jeudi 19 janvier, proches du record historique de 2012, le gestionnaire du réseau de transport (RTE) a revu à la baisse ses anticipations. Le fameux pic, atteint lorsque les Français rentrent chez eux et poussent le chauffage, est désormais attendu autour de 93.000 mégawatts mercredi soir et 96.200 MW jeudi matin.