Alerte météo : 3 départements en alerte orange pour fortes vagues et risque de submersion

Pour le reste des prévisions, une grande partie du pays sera sous la pluie et le vent mardi tandis que le temps sera plus doux dans les Pyrénées et sur le pourtour du golfe du Lion, selon Météo-France. L'après-midi, le gros des averses se concentrera surtout sur la moitié est, suivi d'une accalmie et d'éclaircies un peu plus larges par le Sud-Ouest.