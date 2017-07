Alerte aux orages : les bons gestes pour se protéger de la foudre

On ne le sait pas toujours mais la foudre tue chaque année une dizaine de personnes en France. On recense près de 500.000 impacts par an sur le territoire . Pourtant, il existe des consignes simples à respecter pour s'en protéger. Une voiture à l'arrêt constitue un bon abri mais attention, en cas d'inondation, un véhicule peut devenir un piège. A l'intérieur de votre domicile, veillez à fermer les fenêtres et à débrancher les appareils.





En ville également, la foudre peut frapper. En mai 2016, huit enfants avaient été touchés par la foudre dans le parc Monceau à Paris.





► Les gestes qui sauvent

Il est recommandé de ne pas courir pour ne pas créer un courant électrique. "Lorsque l'on court, on fait des grands pas et, à ce moment-là, on va être lié à un phénomène de la tension de pas. C'est-à-dire la remontée du courant par le sol. Il faut donc rester immobile, se mettre en boule et attendre que ça se passe. Il est aussi déconseillé de marcher sous un parapluie ouvert ou avec tout autre objet métallique. Il ne faut jamais non plus se mettre sous un arbre : il attire la foudre, confirme Michel Daloz. Le risque de foudroiement d’un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d’un homme debout. "C'est ce qu’on appelle un 'effet de pointe'".





► Un phénomène fréquent





Selon Météorage, "la foudre affecte le territoire de France Métropolitaine à raison d’une moyenne de 270 jours par an, c’est-à-dire qu’il y a au moins un impact de foudre, quelque part en France, plus de 2 jours sur 3". L'opérateur du réseau français de détection de la foudre a dénombré en 2015 quelque 455.000 éclairs nuage-sol . L’année 1995 reste l’année la plus marquée par ce phénomène depuis presque trente ans.





► Un pic en juillet et août

C'est en juillet que l'on recense le plus d'activité. Météorage évoque "un foudroiement supérieur de l'ordre de 10% par rapport au mois d'août" et indiquant que ces deux mois d’été "concentrent la moitié de l’activité annuelle et la période de mai à septembre représente plus de 90% de l’activité électrique annuelle". C'est la région PACA qui est la plus touchée par des impacts de foudre, tandis que la Bretagne et l'Ile-de-France sont les moins touchées.

► 10 à 20 morts par an

Heureusement, ces centaines de milliers d'impacts font très peu de victimes. Selon Michel Daloz de Météo France, interrogé par l'AFP, il y a chaque année 100 à 200 personnes foudroyées en France, en général plutôt à la campagne ou à la montagne, et 10 à 20 morts.