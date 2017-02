Après Leiv, le Sud-Ouest affronte la tempête Marcel

Trois tempêtes frappent la France ce week-end. Après Kurt ce vendredi, Leiv ce samedi, c'est au tour de Marcel de s'apprêter à balayer une bonne partie de la France, ce dimanche. Cette tempête - qualifiée de tempête hivernale classique - abordera le pays avec des vents de 100-110 km/h sur les côtes aquitaines, puis 90-100 km/h dans l'ouest du pays. Elle devrait avoir une intensité plus faible que Leiv ce samedi qui avait nécessité la mis en place de l'alerte rouge sur trois départements.





C'est sur le Golfe du Lion que les vents s'annoncent les plus violents. Une forte tramontane, ce vent du nord-nord-ouest provenant des massifs montagneux, devrait souffler de Nîmes à Perpignan et jusqu'aux Pyrénées, avec des pointes à 130 km/h. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour "vents violents" à partir de ce dimanche 10 heures. L'Ariège, l'Aude, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales sont concernés par cette alerte qui doit durer 24 heures.