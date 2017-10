Alerte orange dans l'Hérault et l'Aude : qu'est-ce qu'un épisode cévenol ?

L'épisode cévenol se produit principalement pendant l'automne, au mois de septembre et octobre, et dure d'un à plusieurs jours. "Il se forme quand de l'air froid d'origine polaire et d'altitude (environ 5000 mètres) descend vers le sud et rencontre, en les surplombant, des masses d'air chaud et humide, provenant de la Méditerranée et portées par de forts vents du sud, sud-est, explique le spécialiste. Cela crée de l'instabilité au niveau des massifs des Cévennes et génère en permanence des nuages."