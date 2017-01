Météo France : le froid devrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine

Vendredi 20 janvier, les températures resteront glaciales le matin, selon les prévisions de Météo France, avec des minimales sur une grande partie du pays comprises entre -4 et -8 degrés, plus basses localement sur le Nord-Est et le Massif central avec -9 à -13 degrés, et plus douces sur le pourtour méditerranéen avec 0 à 5 degrés. Les maximales remonteront sur le sud : on attend de 5 à 11 degrés sur la moitié sud, et de 0 à 4 degrés sur la moitié nord.