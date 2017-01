Météo : la Corse placée en alerte orange aux pluies et inondations

La Corse a été placée en alerte orange aux pluies et inondations, a annoncé ce samedi 21 janvier Météo France. L'évènement doit commencer ce dimanche à minuit et se terminer à 21h. "De fortes pluies parfois orageuses vont gagner la Corse dans la nuit de samedi à dimanche. Sur une grande partie est et sud de l'île, en particulier les versants est des massifs, ces pluies fortes et continues se maintiennent jusqu'en fin de journée de lundi", indique Météo France.