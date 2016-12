Météo : la neige arrive la semaine prochaine mais ce ne sera pas encore ça

La neige fera un timide retour dans le quart nord-est dans la nuit de dimanche à lundi. Une perturbation va en effet traverser la France et pourra donner de la neige jusqu'en plaine dans le sud de l'Alsace, la Lorraine et les Ardennes mais on attend seulement de un à trois centimètres. Pas assez malheureusement pour ravir les stations de sports d'hiver.