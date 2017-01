De la neige à Paris dès jeudi, prévoit Météo France

Franciliens, vous trouvez que cet hiver est trop froid par rapport à l'absence de neige flagrante, au profit d'une pluie des plus désagréables ? Eh bien la situation va peut-être changer. Et ce dès jeudi soir (après une bonne journée de pluie), c'est du moins la prédiction de Météo France.





L'institut prévoit "un risque de neige, tenant au sol, en soirée et nuit suivant sur le nord du pays", et par nord du pays, il faut comprendre Ile-de-France, Normandie et Hauts de France. De la neige dans la nuit de jeudi à vendredi, et même plus encore ?