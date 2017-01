Neige et verglas : 20 départements placés en vigilance orange

Après des températures très basses jeudi, la vague de froid s'intensifie. Son pic est attendu ce vendredi et samedi, avec des gelées généralisées sur le territoire et des températures pouvant descendre en dessous des -10°C dans l’est de la France, prévient Météo France.





Si le froid n’atteindra pas des valeurs record pour une période hivernale, elles seront toutefois en dessous des moyennes saisonnières. En cause, une puissante masse d’air polaire en provenance de Scandinavie qui s'étend sur le Nord et l’Est. Vendredi matin, les gelées se situent entre -6 et -2 degrés dans le pays. Les minimales s'abaissent jusqu'à -7 à -11 degrés de la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes et au Massif central. Elles sont à peine positives près des côtes.





Météo France a placé, en fin de matinée, 20 départements en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. Les départements, où la plus grande vigilance est recommandée sur les routes, sont: Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et la petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, et Val-d'Oise. L'alerte court à partir de minuit jusqu'à au moins 18h samedi