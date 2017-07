Météo : plus de 35°C attendus ce mercredi, la chaleur va-t-elle durer ?

Jeudi, la vague de chaleur arrivera sur l'est et le nord-est. "Il fera plus chaud que mercredi sur un large tiers nord-est", souligne Météo France qui prévoit 34°C à Paris et jusqu'à 35°C des plaines du Dauphiné à l'Alsace et localement plus en basse vallée du Rhône. On se rhabillera un petit peu "de la façade atlantique au Sud-Ouest" car les températures baisseront en raison d'un "vent tournant au Sud-Ouest", "accompagnant de possibles orages".