Météo : du soleil et des températures estivales ce week-end !

Grâce à l'ensoleillement, les températures progresseront rapidement en cours de journée. Samedi après-midi, les maximales varieront de 17 à 22°C au nord et de 20 et 26°C au sud. Dimanche, les thermomètres pourront gagner 3 à 4°C par rapport à la veille avec pas moins de 20°C au nord de la Loire et des pointes à 27°C en Aquitaine.





Les matinées, quant à elles, demeureront un peu fraîches, en particulier samedi. Au lever du jour, les minimales seront souvent inférieures à 10°C sur l'ensemble du territoire.