Météo : forte tempête hivernale attendue ce jeudi après-midi, 53 départements en vigilance orange

Soyez prudents, le thermomètre va de nouveau fortement chuter à partir de ce jeudi soir. Une vague de froid qui va s'accompagner d'une tempête hivernale : 53 départements sont placés en vigilance orange pour vents violents, neige et verglas. "La masse d'air va se rafraîchir sous l'influence du vent de nord-ouest, particulièrement violent de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le Nord, l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre", prévient Météo-France.





"Le vent va se renforcer sur le nord-ouest du pays en fin d'après-midi avec des rafales autour de 100km/h dans l'intérieur et 120km/h sur les côtes. Dans la soirée, le vent va se renforcer sur la région parisienne, le Centre et les Hauts de France. Dans la nuit la tempête gagnera, la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Alsace et l'Auvergne. Sur l'ensemble de ces régions, les rafales seront souvent comprises entre 100 et 110km/h avec localement des pointes à 120km/h, en particulier sur le nord de la Lorraine et la Champagne".