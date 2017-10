Non, ne parlez pas d'été indien... même s'il fait très (très) beau ce week-end

METEO - Un week-end d'automne aux allures d'été : ce samedi et jusqu'à lundi, le soleil et la douceur vont s'installer sur l'ensemble du pays avec des températures allant de 20 à 25°C au nord et de 23 à 28°C au sud. Des valeurs bien supérieures aux normales de saison. Peut-on, pour autant, parler d'été indien ?