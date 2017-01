Tempête : après 24 heures dantesques, quel temps ces prochains jours ?

Les fortes rafales de vent (des pointes de vent à 146 km/h à Dieppe et 138 km/h à Octeville en Normandie) ont mis à mal le réseau de distribution d’électricité, principalement dans la partie nord de la France. Plus de 330.000 foyers ont été privés d’électricité au plus fort de la tempête, rapporte Enedis (en charge du réseau français, quel que soit le fournisseur). Le courant n’était toujours pas rétabli pour 110.000 d’entre eux à 16h. La Normandie et la Picardie sont les deux zones les plus touchées par ces coupures.