Avis de tempête : alerte orange, alerte rouge, les consignes à suivre

C'est Météo France qui fixe le niveau d'alerte. Au départ, les centres départementaux effectuent leurs prévisions. Ensuite, sept centres interrégionaux proposent des couleurs. Enfin, le centre national de prévision tranche et publie la carte en révélant les départements touchés par les alertes. La carte est ainsi actualisée deux fois par jours, précisément à 6 heures et à 20 heures.





Deux couleurs existent : l'orange et le rouge. Par essence, l’alerte orange, qui concerne un "phénomène dangereux" face auquel il est recommandé d'être "très vigilant", est moins contraignante que l’alerte rouge. On lance l'alerte rouge pour des cas très précis comme les orages, les inondations, les vents violents, les vagues-submersion, la neige et le verglas, les avalanches, les grands froids et la canicule.