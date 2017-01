Trois bonnes raisons de se réjouir du froid (si si, c’est possible)

Le froid serait également un excellent allié minceur ! En effet, il oblige le corps à brûler davantage de calories pour lui permettre d'avoir chaud et d'être plus résistant. Par conséquent, on éliminerait plus facilement les aliments que l'on mange durant l'hiver. Par ailleurs, tout comme pour le visage, le froid permet une meilleure circulation du sang dans le corps. Une action naturelle idéale pour les femmes qui ont des problèmes de rétention d'eau. Problème : quand il fait froid, on a plutôt envie de manger du bon plat qui réchauffe, non ? Alors, quinoa ou bonne raclette ? A Paris, les gens ont fait leur choix, comme en témoigne notre vidéo ci-dessous :