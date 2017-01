Météo : la vague de froid commence, jusqu’à -15°C attendus localement vendredi

Vous trouvez qu’il fait un temps glacial ce jeudi ? La vague de froid ne fait pourtant que commencer. Son pic est attendu vendredi et samedi, avec des gelées généralisées sur le territoire et des températures pouvant descendre jusqu’à -10°C dans l’est de la France, voire jusqu’à -15°C localement dans la plaine d’Alsace, prévient Météo France.





Si le froid n’atteindra pas des valeurs record pour une période hivernale, elles seront toutefois en dessous des moyennes saisonnières. En cause, une puissante masse d’air polaire en provenance de Scandinavie qui a commencé à s’étendre sur le Nord et l’Est. Ce jeudi matin, les gelées entre -3 et 0 degrés ont été fréquentes dans le pays, allant jusqu’à -2 à -5 degrés dans l'Est et le Massif central. Le ciel, très nuageux, pourra s’accompagner de quelques flocons dans l’après-midi sur ces secteurs, notamment dans les Vosges et le Jura. Ailleurs, le temps est calme et souvent gris, mais ensoleillé autour la Méditerranée et sur les relief des Pyrénées.