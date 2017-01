Migrants : un second centre dédié aux familles inauguré à Ivry-sur-Seine

Quelques bâtiments en bois abritant des chambres avec lits et armoires flambants neufs : à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le centre d'accueil pour femmes et familles migrantes a été inauguré ce lundi par la maire de Paris. Il s'apprête à recevoir ses premiers hôtes - des femmes seules ou avec enfants, enceintes, et des couples avec ou sans enfants - jeudi 19 janvier.





Il accueillera d'abord un groupe de 90 migrants, selon l'association gestionnaire Emmaüs Solidarités, avant d'atteindre progressivement sa pleine capacité à la mi-mars : 400 personnes. Environ 350 seront réorientées depuis le centre de "pré-accueil" qui fonctionne déjà dans le nord de Paris, et 50 places seront attribuées à des familles roms qui vivent dans la rue à Ivry-sur-Seine.





Ces femmes ou ces couples et leurs enfants resteront entre trois et cinq mois dans cette structure. Le temps de formuler une demande d'asile et d'être transférés vers des Centres d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) pour attendre la fin de leurs démarches. "Ici, on offre un accueil digne", pour "des publics fragiles", s'est félicitée Anne Hidalgo, après un tour du

site en compagnie des ministres de l'Intérieur et du Logement, Bruno Le Roux et Emmanuelle Cosse.