Mis à pied pour une blague sur Daech, un conseiller Pôle Emploi entame une grève de la faim

Lors de son entretien avec la direction, "on voulait lui faire dire qu’il était terroriste", assure le syndicaliste à nos confrères du Parisien. "On lui a prêté plein de choses comme une allégeance à Mahomet, d’avoir dit cinq fois Allahu Akbar le jour de Charlie Hebdo, d’avoir transporté une bombe ou d’avoir envoyé un mail déclarant qu’il souhaitait partir en Syrie. Yann étant kabyle, ça l’a révolté."





Et l'affaire ne s'arrête pas là. Des policiers convoquent Yann Djail au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. "j'ai fait l'objet d'une garde à vue et une perquisition", raconte le conseiller Pôle emploi dans une lettre ouverte. "Bien entendu, l'affaire est classée sans suite, "pousuit Yann Djail. "J'ai combattu les terroristes en Algérie et je continue, par mes idées à les combattre aujourd'hui."





Contacté par Le Parisien, la direction estime "que la blague n'a pas fait rire". Évoquant "un comportement inapproprié", elle considère que "déposer une main courante" était justifié et que "la police a fait son travail". "On était aussi dans notre rôle de protéger ses collègues et le public", explique l'interlocuteur.