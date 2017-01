Mission en Terre Adélie #26 : Petite histoire du mal de mer

Nous sommes sur le 64ème parallèle sud. La mer libérée lance maintenant ses vagues. La houle commence. Et pour les passagers commence le tournis. Certains sont déjà blêmes. Un italien, qui revient de la station Concordia, pose une fusee sur le pont, comme on dit élégamment dans le jargon du mal de mer. Je dépose la mienne juste après le repas de midi, émincé de boeuf purée (très bon au demeurant) dans la poubelle de l’arrière cuisine.





Mathieu Verschave, le médecin de bord, distribue des comprimés, les patchs et prodigue ses micros massages au cervicales. Il continue aussi son étude clinique SickWest. Bertrand Lachat l’avait faite à l’aller. Je m’y colle au retour. 4 fois par jour il faut répondre à un questionnaire sur son état, faire un test de réactivité sur ordinateur et mâcher un coton pour des analyses de salive. Une plaie. Mais Mathieu est très sympathique, très prévenant. Et quand vient la nausée, on se dit, avec fierté, en titubant dans le balancement des couloirs, que l’on oeuvre pour la Science !





Le bateau prend de côté un vent d’Est-Sud-Est froid qui lui donne des angles de 20°, ce qui est assez impressionnant déjà. "Parfois, il penche jusqu’à 45 degrés, presque à se coucher sur l’eau", nous dit le capitaine. La météo prévoit un durcissement des vents et de la mer plus haut sur le trajet. Les oiseaux sont revenus : petits prions noirs, damiers du cap, pétrels et le seigneur de ces parages, l’albatros qui tourne et file, vire, monte, descend, disparaît d’un coup et revient tout aussi vite, au gré des courants d’airs et du mouvement des vagues, sans donner un coup d’aile, comme un planeur.