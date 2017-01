Des tombes médiévales découvertes sous le Mont-Saint-Michel, un mystère bientôt levé ?

Mais les scientifiques vont encore aller plus loin, grâce aux recherches en laboratoire et au procédé de datation au carbone 14. De quoi permettre d'en savoir davantage sur le sexe et l'âge des personnes décédées, mais aussi sur leur état de santé et les raisons de leur décès.





Cette découverte pourrait aussi permettre de préciser l'histoire mouvementée du Mont-Saint-Michel et peut-être même de percer un mystère : en 1204, les Bretons, alliés du Roi de France Philippe-Auguste, ont-ils mis le feu au village et à l'abbaye ?