Montrouge : des poubelles installées devant la stèle-hommage à Clarissa Jean-Philippe

Interrogé quelques jours plus tard par nos confrères de Buzzfeed, il expliquait : "Je suis passé plusieurs fois devant, et les poubelles sont toujours là. Je ne sais pas si c’est fait exprès mais ça me dégoûte. Il y a d’autres emplacements possibles pas loin, pourquoi les personnes concernées n’essayent-elles pas de faire autrement ? Je me mets à la place de la famille, s’il y avait des poubelles devant la tombe d’un de mes proches, je trouverais ça extrêmement irrespectueux".





Les employés du garage attenant ont également témoigné sur Buzzfeed, expliquant qu’il n’y avait pas d’autres endroits pour mettre leurs bacs à déchets, minimisant au passage la situation : les poubelles ne seraient sorties que trois jours par semaine.





Pour autant, il serait temps que Clarissa Jean-Philippe ne reste pas dans la mémoire collective une de ses victimes collatérales qui finit doucement par tomber dans l'oubli. Selon Buzzfeed, la mairie de Malakoff va mener une réflexion au sujet de ces poubelles. Souhaitons qu'elle joigne le geste à la parole.