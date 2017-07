Qu’est-ce que le Mox, ce combustible nucléaire hautement radioactif dont le convoi inquiète ?

Jeudi dernier, l'association française de défense de l'environnement Robin des Bois a déclaré à l'AFP que ce transport met en cause "la capacité des modestes navires de la Pacific Nuclear Transport Ltd à résister aux cyclones, aux tsunamis et aux missiles nord-coréens". Pour l'ONG Greenpeace, "ce transport présente évidemment des risques de détournement à des fins militaires". Le plutonium peut être "utilisé pour la fabrication d'armes nucléaires" selon Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires chez Greenpeace France.





De son coté Areva avait assuré lors des précédents transports de Mox qu'il était "quasi impossible" de fabriquer une bombe avec ce type de plutonium. Le groupe français soulignait également "la grande robustesse des emballages" contenant le Mox.

Toujours selon Areva, le Mox est un combustible qui permet de "recycler" le plutonium déjà utilisé lors de combustibles classiques dans les centrales nucléaires. Les écologistes affirment eux que ce combustible pollue davantage, car il est beaucoup plus radioactif après son "recyclage". Il faut en général 65 jours de transport pour acheminer le Mox de la France vers le Japon.