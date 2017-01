Neige et verglas : fin de la vigilance orange par Météo France

Après un épisode important de neige et verglas samedi sur la moitié de la France, la situation revient à la normale. Plus aucun département n'est en vigileance orange. Météo France a levé, à midi, l'alerte qui concernait encore l'Ain, l'Allier, la Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.