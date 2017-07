Le programme de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel d'Hiv'

Le week-end de commémorations se poursuit, pour Emmanuel Macron. Après avoir rendu hommage aux victimes et aux proches de victimes de l'attentat de Nice, vendredi 14 juillet, le président de la République va assister, dimanche 16 juillet, à la cérémonie en mémoire des 13.000 Français juifs arrêtés par la police et la gendarmerie française (ainsi que des collaborationnistes), les 16 et 17 juillet 1942, à Paris, et cloîtrés dans le Vélodrome d'Hiver, en vue de leur déportation. Moins d'une centaine reviendront.





La journée a commencé à être commémorée par la République française après que François Mitterrand a institué, en 1993, une journée nationale "à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait, dite 'gouvernement de l'Etat français'". Mais c'est véritablement sous l'égide de Jacques Chirac, deux ans plus tard, que la journée en question prendra toute son importance, puisque le président de la République mettra un point d'honneur à reconnaître la responsabilité de la France qui, ce faisant, avait "commis l'irréparable". Des propos sur lesquels Marine Le Pen reviendra pendant la campagne présidentielle, arguant que "la vraie France était à Londres".