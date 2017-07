A Nice, après la soirée hommage, la vie reprend sur la Promenade des Anglais

Les Niçois ont rendu hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Une soirée deuil placée sous le signe de l’émotion. Mais ce samedi matin, les joggeurs et les touristes ont fait leur retour sur la promenade et les commerces ont rouvert. Plus de traces de la soirée hommage, ni des 12 000 plaques éphémères, la vie semble avoir repris son cours mais le souvenir reste encore douloureux pour les Niçois.