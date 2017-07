Nicolas Hulot veut que vous produisiez votre propre électricité : ces communes et ces particuliers le font déjà

Là-encore, les solutions existent déjà. À la pointe sur la question d’autonomie énergétique, le réseau "Energie partagée" soutient, accompagne ou finance plusieurs dizaines de projets du genre – listés ici – à travers la France. Photovoltaïques, éoliennes, hydrauliques, agricoles, sylvicoles… : la plupart des sources durables d’électricité sont exploitées et connaissent un franc succès.





A Béganne (1400 habitants), ville pionnière, ou à La Limouzinière (2400 habitants) en Loire-Atlantique voisine par exemple, l’installation d’éoliennes dites "citoyennes" a permis de rendre la communauté autosuffisante. Avec respectivement 18.000 et 10.000 mégawatts d’électricité produite par an grâce à quatre hélices pour l’une, trois hélices pour l’autre, les besoins de la population sont largement couverts. "Au départ, c’était une idée folle", racontait Michel Leclercq, porteur du projet morbihannais baptisé "Bégawatts". "Puis, de plus en plus de gens nous ont rejoint et y ont cru. En 10 ans, nous avons tout appris sur le tas, au fil des obstacles techniques, réglementaires, financiers. Quel bonheur de voir aujourd’hui ces 4 éoliennes qui tournent. Et tout une région qui souffle derrière !" De quoi donner des idées.