Nucléaire : Fessenheim totalement à l'arrêt pour maintenance

La plus vieille centrale nucléaire de France est à l'arrêt. Une fermeture momentanée ? EDF l'assure : "Le réacteur numéro 1 est stoppé depuis vendredi soir minuit, et pour plusieurs semaines. Cela permettra aux équipes de renouveler une partie du combustible contenu dans le réacteur et de réaliser des activités de contrôle et de maintenance dans les parties nucléaires et non nucléaires des installations". Quant au réacteur numéro 2, il a été stoppé en juin 2016, et au moins jusqu'à début 2018, en raison d'une anomalie détectée sur un générateur de vapeur.





Pour autant la fermeture définitive de Fessenheim, exploitée depuis 1978 en Alsace, est un vieux serpent de mer. Promesse de campagne de François Hollande en 2012, elle a longtemps été débattue, planifiée, puis repoussée à de multiples reprises. Prochaine date fixée : 2019, au moment de la mise en service du réacteur de nouvelle génération EPR de Flamanville (Manche). Une perspective confirmée par le gouvernement d'Emmanuel Macron mais contestée par des élus régionaux et les syndicats d'EDF.