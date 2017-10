Ordonnances sur la loi Travail : ce qui va changer si j’attaque mon ancien employeur aux Prud’hommes pour licenciement abusif

Les indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (licenciement abusif) vont être limitées par un plancher et un plafond. Voici ce que prévoient les ordonnances réformant le Code du travail, dévoilées le 31 août 2017 par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud et signées ce vendredi 22 septembre par Emmanuel Macron.





• Plancher : un mois de salaire pour un an d'ancienneté, puis 3 mois de salaire quelle que soit l'ancienneté à partir de deux ans (sauf dans les TPE)

• Plafond : - 1 mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans

- 1/2 mois de salaire par an jusqu'à 30 ans avec un maximum de 20 mois de salaire

• Délai : le salarié aura un an maximum après un licenciement pour saisir les prud'hommes, quelque soit le type de licenciement. Actuellement, le délai est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour les autres licenciements.





A noter : pour les entreprises de moins de 11 salariés (TPE), le plancher est d'1/2 mois de salaire pour ceux qui ont jusqu'à 2 ans d'ancienneté, d'1 mois de salaire pour 3 et 4 ans d'ancienneté, d'1,5 mois de salaire pour 5 et 6 ans d'ancienneté, de 2 ans de salaire pour 7 et 8 ans d'ancienneté, de 2,5 ans de salaire pour 9 et 10 ans d'ancienneté, de 3 ans au-delà.