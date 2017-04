Ouverture des barrages "jusqu'à nouvel ordre" en Guyane après plus de trois semaines de tensions

Cependant, "tous les barrages sont ouverts, pas levés", a tenu à préciser Mikael Mancée, porte-parole du collectif, sur Guyane 1ère. "On peut circuler, en cette période culturelle forte pour la Guyane", a-t-il assuré, mais il a prévenu : "pour l'instant, les barrages sont ouverts jusqu'à nouvel ordre". Le collectif a cependant confirmé qu'il "poursuivait la mobilisation". "On est mobilisé, ça ne changera plus jamais, on a soulevé quelque chose qui ne s'arrêtera pas. On est parti pour des mois", a insisté M. Mancée.





Le collectif, qui regroupe des élus, des associations, des syndicats, des socio-professionnels, a décidé de s'organiser en différents "pôles" pour la suite du mouvement. "On établit des dossiers qui concerneront l'ensemble du territoire, dans tous les domaines", a détaillé le porte-parole du collectif "Pou la Gwiyann dékolé".