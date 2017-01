Paris : avis de recherche pour retrouver Mohammed, handicapé mental

Ils ont fait toutes les rues du quartier, ils sont en lien avec les hôpitaux d'Ile-de-France, ils ont signalé son absence à la police, en vain. Trois semaines après sa disparition, Mohammed Hocine reste introuvable.





Agé de 44 ans, handicapé mental, Mohammed Hocine vit dans le 13e arrondissement de Paris avec sa famille. Le samedi 10 décembre, vers 12h30, il se trouvait à La Poste de la porte d'Italie avec son père, avant de disparaître. "Il a quitté l'établissement et mon père, qui discutait avec un agent, a réalisé trop tard. Quand il est sorti de La Poste, Mohammed s'était volatilisé, raconte sa demi-sœur, Maryam. Nous sommes très inquiets car quand il marche il ne sait pas où il va. Il a des difficultés à s'exprimer et ne répond pas quand on lui parle. Il est urgent que nous le retrouvions".