"Paye ton journal" : quand le monde de la presse est lui aussi sexiste

"Le journalisme n'est pas un métier où le sexisme est plus répandu qu'ailleurs, mais il est tout autant touché que n'importe quel autre milieu. On a beau voir pas mal d'articles dénonçant régulièrement le machisme, c'est hypocrite que de croire qu'il n'existe pas chez nous", raconte Anaïs à L'Express. "On remet sans cesse nos capacités en doute, et on commente beaucoup notre physique. Je ne vois personne dire à un journaliste que c'est un joli garçon quand il arrive faire son travail", ajoute-t-elle.





A l'image de "Paye Ta Shnek", créé en 2012 pour dénoncer le harcèlement de rue, ou encore "Paye ton taf" pour le harcèlement au bureau, "Paye Ta Blouse" pour le monde médical, "Paye ta Robe" pour les avocates, "Chair collaboratrice" chez les politiques et plein d'autres initiatives similaires, "Paye ton journal" est donc une nouvelle plate-forme, censée mettre en avant les témoignages de harcèlement et propos sexistes dans le milieu du journalisme. Afin de briser le silence et de mettre, peut-être, un terme à toutes les discriminations sexistes.