Perturbateurs endocriniens : le gouvernement publie la liste des pesticides susceptibles d'en contenir

Le gouvernement s'y était engagé au nom de l'information du public. Les ministères de l'Ecologie et de l’Agriculture ont mis en ligne, jeudi 13 juillet, sur leurs sites respectifs, une liste contenant les noms d'environ un millier de biocides (insecticides pour la maison, produits de protection du bois ou pour l'hygiène vétérinaire), et près de 600 phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides) susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques, présentes dans les pesticides mais aussi dans de nombreux autres produits (cosmétiques, peintures, médicaments, plastiques etc), sont suspectées de dérègler le fonctionnement hormonal, nuisant à la santé et à la reproduction, y compris à de faibles niveaux d'exposition.