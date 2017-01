EN IMAGES - Charlie Hebdo : deux ans après les attentats, revivez les commémorations

De nombreux hommages ont été rendus ce jeudi par le gouvernement et la mairie de Paris aux victimes des attentats. Pourquoi le 5 janvier, alors que les attentats ont eu lieux les 7, 8, et 9 janvier 2015 ? "Parce que nous voulions organiser les commémorations le même jour, mais samedi c’est Chabbat et lundi, les journalistes de Charlie Hebdo bouclent leur prochain numéro", a répondu à LCI l'attachée-presse en charge de l'évènement. "Puis en fonction des agendas des officiels", ajoute la Mairie de Paris. Sur chacun des lieux où les attaques se sont produites, des gerbes de fleurs ont été déposées et une minute de silence fut respectée.