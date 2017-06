Pollution : la circulation différenciée mise en place en Ile-de-France ce jeudi n'est pas reconduite

La circulation différenciée est mise en place ce jeudi en Île-de-France. La cause : le dépassement du seuil de concentration d'ozone. Depuis lundi 19 juin 2017, la concentration d’ozone en Île-de-France dépasse le seuil d’information et de recommandation qui est de 180 μg/m³ (lundi : 194μg/ m³ et mardi : 229 μg/ m³).