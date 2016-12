Pollution : près d'un million de vignettes "Crit'Air" commandées. Et vous, avez vous la vôtre ?

Ces petits papillons de couleurs collés sur le pare-brise vont permettre d'identifier les véhicules selon leurs émissions (oxydes d'azote, particules). Mis en place à la mi-2016 par le ministère de l'Environnement, ce dispositif, baptisé "Crit'Air", concernera aussi les deux-roues, utilitaires légers, poids lourds et autocars.





Pour les voitures particulières, six macarons sont prévus : vert pour "zéro émission" (véhicules électriques ou à hydrogène), puis numérotés du "1" violet (normes Euro 5 et 6 essence) au "5" gris (Euro 2 diesel). Pas de vignette pour les voitures immatriculées avant 1997. Ce macaron s'obtient via le site www.certificat-air.gouv.fr. Il est facturé 4,18 euros (dont 3,70 de coût de fabrication), et comporte un "flashcode" pour limiter les fraudes.