Pour ne jamais oublier, on peut consulter en ligne les hommages aux victimes des attentats du 13 novembre

La mairie de Paris a annoncé avoir rénové le site des Archives de Paris et mis en ligne 7 297 hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui ont touché Paris. On y retrouve des messages, poèmes ou encore dessins, tous plus émouvants les uns que les autres. Il est possible de rechercher les différents documents par site de collecte (Le Bataclan, La Belle Equipe, Le Carillon ou encore Le Petit Cambodge), par adresse, par date et par format (petits et moyens, ou grands).