Quand le dictionnaire Le Robert utilise un terme sexiste pour illustrer le verbe "apprivoiser"

Parfois, un dictionnaire peut recéler des "pépites" que seul un oeil averti va repérer. C'est ce qui s'est passé pour une jeune journaliste du site Les Jours, Lucile Sourdès, qui est tombée sur une définition du verbe "apprivoiser" pas piqué des hannetons. Comme elle l'explique dans l'Express, cette "pépite", elle l'a trouvé sur le site numérique du Robert, "le plus grand dictionnaire de la langue française", dixit la revue de presse.





Dans un premier temps, rien d'étonnant. Apprivoiser : "Rendre un animal moins sauvage, moins craintif vis-à-vis de l'homme, le domestiquer" ou encore "Rendre quelqu'un plus sociable". Et puis quelques lignes plus loin, on s'y reprend à deux fois pour lire : "Apprivoiser une femme: venir à bout de ses résistances".