Record : les douaniers ont saisi 9,2 millions d'articles contrefaits en 2016

C'est un record pour les douaniers qui ont saisi en 2016 9,2 millions de produits contrefaits pour un montant total de 284,6 millions d'euros. C'est ce que révèle un rapport annuel de la douane publié jeudi, que Le Parisien a pu se procurer. Au classement des produits les plus épinglés, les vêtements figurent en première place avec environ d'1,4 million d'articles saisis (soit 15,7% du total), suivi des jouets et des articles de sport (873 000, soit 9,5%), et des téléphones portables (475 000, soit 5,1%). Ainsi, 78% de ces produits arrivent d'Asie.





Pour Christian Eckert, le secrétaire d'Etat chargé du Budget, ces prises ont un "double intérêt". Non seulement "elles permettent de combattre la concurrence déloyale" avec par exemple "la saisie d'imitations de produits de luxe", explique-t-il au journal, mais "elles ont aussi un objectif de sécurité lorsque les douaniers trouvent des faux médicaments, potentiellement dangereux, ou des jouets qui ne sont pas aux normes".





Au delà des produits de contrefaçon, les enquêteurs ont également saisi ou identifié 149,36 millions d'euros d'argent sale l'année dernière. Ce qui représente un bon de 170% par rapport à 2015, rapporte le quotidien. "On ne sait jamais vraiment si cela est lié à un très bon résultat des enquêtes ciblées ou à un phénomène qui prend de l'ampleur", reconnaît malgré tout le secrétaire d'Etat.