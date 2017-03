Direction la plus vieille cristallerie d’Europe : installée depuis 1586 en Moselle, la manufacture de Saint-Louis-lès-Bitche fait vivre 300 salariés en Lorraine et exporte son savoir-faire et ses œuvres en cristal dans le monde entier. En effet, des points de vente ont ouvert à travers le monde, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.