Sécurité : les fêtes de Pâques sous haute surveillance

Le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des Français lors de ce week-end de Pâques vaut pour la période du 8 au 18 avril, couvrant Pessah (la Pâque juive), la Semaine sainte et le week-end pascal. Des milliers d'événements vont faire l'objet de mesures de vigilance, alors que la question de la sécurité est plus présente que jamais, avec la menace terroriste et la prochaine élection présidentielle. "La persistance d'un niveau très élevé de la menace terroriste qui pèse sur notre pays exige le maintien d'une forte vigilance sur un plan général mais aussi plus spécifiquement vis-à-vis des lieux à caractère religieux", explique Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur, dans un télégramme.





Il demande aux préfets de porter leur attention "particulièrement" sur les rassemblements et les offices qui "pourraient constituer des cibles à symbolique forte." La menace d'une attaque contre un lieu de culte chrétien continue de planer en France depuis l'échec d'un projet d'attentat en avril 2015 contre une église catholique de Villejuif (Val-de-Marne) et surtout l'assassinat du père Jacques Hamel en juillet 2016 dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Les messes catholiques, cultes protestants et divines liturgies orthodoxes sont très fréquentés à Pâques, la plus grande fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ.