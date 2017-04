Sept épreuves écrites, 107 questions : voici les nouvelles règles pour devenir taxis ou VTC

Voilà peut-être une solution pour apaiser le conflit opposant régulièrement taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) : désormais un examen commun aux deux professions va être instauré. Ces nouvelles règles ont été définies par un décret et quatre arrêtés parus ce vendredi au Journal officiel.





Pour devenir chauffeur de taxi ou de VTC, il faut maintenant passer sept épreuves écrites et répondre en moins de 4 heures à 107 questions : 91 questions à choix multiples et 16 questions "à réponse courte", notées sur un total de 340 points. Organisé dans chaque département par la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'examen inclut un tronc commun de cinq épreuves : réglementation, gestion, sécurité routière, langues française et anglaise. S'y ajoutent deux épreuves spécifiques, sur les réglementations et la gestion propres à chaque profession.





Avec la moyenne - et en évitant les notes éliminatoires - chaque candidat aura ensuite droit à trois tentatives en un an pour passer un test de conduite de 20 minutes. "La mise en place de cet examen sur une base commune aux deux professions

était un des axes de la feuille de route (...) présentée par le gouvernement en avril 2016", a rappelé le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, dans un communiqué. Cette réforme doit permettre "de professionnaliser l'accès aux métiers de

conducteur taxi et VTC, et de permettre à ces deux professions de se développer dans des conditions justes et équitables", a-t-il ajouté.