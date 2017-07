PÉRIGORD - Toute la semaine, TF1 va vous emmener découvrir le patrimoine français à travers ses régions. Direction le Périgord vert, une région riche en forêts et minerais. Pendant des années, on y a produit du métal, entre autres des rails et lames de couteaux. Plongée au cœur Dordogne, de Nontron à Saint-Estèphe.